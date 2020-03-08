لجنة البيئة في بلدية فنيدق تستحدث أول نقطة فرز للنفايات المنزلية

استحدثت لجنة البيئة في بلدية ​فنيدق​، بالتعاون مع ​الجمعيات الاهلية​ أول نقطة فرز للنفايات المنزلية في بلدة فنيدق، استكمالا لعمل معمل الفرز في البلدة، وستكون هذه النقطة تحت إشراف جمعية التلاقي- آل الكك في حي الجسر، حيث تم وضع حاويات الفرز وفق الاليات الثلاث المعروفة، الخضراء للمواد العضوية، الحمراء للمواد القابلة للتدوير والرمادية للمرفوضات.

وأكد رئيس ​بلدية فنيدق​ الشيخ سميح عبد الحي أن هذه العملية سيتبعها وضع نقاط فرز في بقية الأحياء، بالتعاون مع الأهالي والجمعيات والتنسيق معها، مؤكدا أن "الفرز من المصدر هو السبيل الأنجح لادارة ​النفايات​ الصلبة المنزلية".