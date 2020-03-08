لجنة البيئة في بلدية فنيدق تستحدث أول نقطة فرز للنفايات المنزلية

استحدثت لجنة البيئة في بلدية فنيدق، بالتعاون مع الجمعيات الاهلية أول نقطة فرز للنفايات المنزلية في بلدة فنيدق، استكمالا لعمل معمل الفرز في البلدة، وستكون هذه النقطة تحت إشراف جمعية التلاقي- آل الكك في حي الجسر، حيث تم وضع حاويات الفرز وفق الاليات الثلاث المعروفة، الخضراء للمواد العضوية، الحمراء للمواد القابلة للتدوير والرمادية للمرفوضات.
وأكد رئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبد الحي أن هذه العملية سيتبعها وضع نقاط فرز في بقية الأحياء، بالتعاون مع الأهالي والجمعيات والتنسيق معها، مؤكدا أن "الفرز من المصدر هو السبيل الأنجح لادارة النفايات الصلبة المنزلية".
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