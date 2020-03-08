لقاء بين حماس وتيار الوطني الحر بالجنوب: لتعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا،عن "قيام وفد قيادي من حركة "حماس" برئاسة مسؤول العلاقات اللبنانية أيمن شناعة، بزيارة مقر "التيار الوطني الحر" في بلدة مغدوشة، وجرى خلال الزيارة التي وصفتها "حماس" بأنها تأتي في اطار تعزيز ​الحوار اللبناني الفلسطيني​، في سبيل مواجهة مشاريع "​صفقة القرن​"، بحث مختلف الاوضاع العامة وخاصة ما يتعلق منها ب​القضية الفلسطينية​.

واستعرض شناعة "تطورات القضية الفلسطينية في ظل الخطة الأميركية القاضية بتصفية القضية الفلسطينية بكافة أركانها، وأهمها قضية ​القدس​ وقضية ​اللاجئين الفلسطينيين​"، متناولا "تطور المقاومة الفلسطينية وأهمية دورها وتعاظم قوتها في مواجهة المحتل الصهيوني ومشاريعه في إنهاء القضية الفلسطينية مدعوماً من ​الإدارة الأميركية​"، مشدداً على "ضرورة تعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني وتعزيزه، خاصة أن لبنان والمنطقة تمر بظروف سياسية صعبة، تتطلب مزيداً من التكاتف لمواجهة الخطة الأميركية القاضية بتركيع المنطقة والخضوع لإملائاتها"، مشيرا إلى "الظروف المعيشية والإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في لبنان".