النشرة: إشكال في رعية مار زخيا بعجلتون بسبب المناولة والغاء القداس

علمت "​الخليج 365​" بأنه حصل اشكال صباح اليوم في ​كنيسة مار زخيا​ ​عجلتون​ بين عدد من المواطنين وكاهن الرعيّة على خلفية المناولة باليد، حيث تهجّم البعض كلاميًّا على الكاهن بالصراخ داخل الكنيسة، وتم الغاء القدّاس.

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