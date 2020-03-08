الصحة الإيرانية: 49 وفاة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية للوفيات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن 49 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجدّ، وهو أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة في إيران منذ الإعلان الرسمي عن الإصابات الأولى بالمرض في 19 شباط.
ويرفع العدد حصيلة الوفيات الرسمية جراء الفيروس إلى 194 وفاة من أصل 6566 إصابة في إيران، إحدى الدول الأكثر تأثراً بالمرض خارج الصين، بؤرة الوباء.
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