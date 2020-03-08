إيران تعلن 49 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 6566 حالة، بعد تشخيص 743 إصابة جديدة.

كما أكدت الوزارة أن عدد الوفيات بسبب الفيروس قفز إلى 194 بعد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بسبب الوباء، وهو أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة في إيران منذ الإعلان الرسمي عن الإصابات الأولى بالمرض في 19 فبراير.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن 2440 شخصا تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا في البلاد.

وقد أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في ثلاث محافظات هي قم وجيلان ومازندران، بسبب تصاعد وتيرة تفشي الفيروس بها.

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إلى ذلك، أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية الأحد تعليق كافة رحلاتها إلى أوروبا حتى إشعار آخر.

وقالت شركة الطيران الوطنية في بيان إن القرار اتُخذ بسبب "قيود" فرضتها السلطات الأوروبية "لأسباب مجهولة".

ومنعت السويد في الأيام الأخيرة رحلات الخطوط الجوية الإيرانية من الهبوط في أراضيها معربةً عن مخاوف حيال الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجدّ في الجمهورية الإسلامية.



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