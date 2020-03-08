محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:
قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنها مدت باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى الخميس الموافق 19 مارس الجاري.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد وافقت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، على المد لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج وجاء ذلك في ضوء الاستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.
وقالت القباج في البيان إن أهمية قيام الإدارات الاجتماعية والمديريات بتذليل أي صعوبات لسرعة تسجيل المواطنين.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد قررت فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 23 فبراير الماضي وحتى 10 مارس الجاري.
وبحسب أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة، فإنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار عدد 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالي وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران.
كانت هذه تفاصيل خبر التضامن تمد باب التقديم لحج الجمعيات حتى 19 مارس الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.