التضامن تمد باب التقديم لحج الجمعيات حتى 19 مارس الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنها مدت باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى الخميس الموافق 19 مارس الجاري.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد وافقت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، على المد لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج وجاء ذلك في ضوء الاستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.

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وقالت القباج في البيان إن أهمية قيام الإدارات الاجتماعية والمديريات بتذليل أي صعوبات لسرعة تسجيل المواطنين.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد قررت فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 23 فبراير الماضي وحتى 10 مارس الجاري.

وبحسب أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة، فإنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار عدد 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالي وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران.