العراق: وفاة شخص مصاب بفيروس "كورونا" عائد من إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ

أعلنت دائرة صحة ميسان بالعراق، اليوم الأحد، وفاة شخص من أهالي المحافظة مصابا بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى أن المتوفى كان قد عاد من إيران يوم 27 فبراير الماضي ودخل البلاد عن طريق مطار بغداد.

وذكرت دائرة صحة ميسان - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم - "أن هناك شخصا توفى فور وصوله إلى طوارئ مستشفى الشهيد الصدر التعليمي، وكان بحالة صحية حرجة جدا".. موضحة أنه تم الاشتباه بإصابته بالفيروس من قبل الفريق الطبي، مشيرة إلى أنه خضع لكافة الإجراءات العلاجية الطارئة لإنقاذه واتخاذ الاحتياطات الوقائية الضرورية لمنع انتشار العدوى.

وأهابت "صحة ميسان" بالمواطنين ضرورة التحلي بالمسؤولية الشرعية والقانونية والأخلاقية من خلال التبليغ عن الحالات المشتبه بها ونقلها بأسرع وقت ممكن إلى المؤسسة الصحية القريبة وإعطاء المعلومات الكاملة عن حالة المريض وسفره إلى أي دولة حفاظاً على أرواح المرضى والمشتبه بهم وأهالي المحافظة.

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