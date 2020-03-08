محافظة الفيوم تفتح باب الاشتراك في مبادرة "المسئول الحكومي المحترف"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

أعلنت محافظة الفيوم عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف، بدءً من اليوم الأحد وحتى 22 مارس الجاري، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، ما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن المبادرة تأتى تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى إطار التنسيق المتبادل بين محافظة الفيوم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، بشأن التطوير المؤسسي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامناً مع التحول الرقمي، لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية.

وأكد "الأنصاري" حرص المحافظة على إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة بما يتوافق مع اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، ضمن رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة موظفي الدولة وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لهم، وإعداد مسئول حكومي على قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية.

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ولفت محافظ الفيوم إلى أن المبادرة تستهدف العاملين في الجهاز الإداري بديوان عام المحافظة ومجالس المدن والوحدات المحلية، ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين والطرق والنقل والإسكان والمرافق والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والزراعة والمالية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتنظيم والادارة.

وقال المحافظ إن شروط التقدم للالتحاق بالمبادرة هي: أن يكون المتقدم موظفًا حكوميًا بالمحافظة أو المديريات التابعة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالي، وألا يزيد السن عن 45 عامًا، وأن يكون المتقدم يتعامل مع جمهور، علمًا بأن التقدم من خلال الرابط التالي:

http://training.visitfayoum.net/