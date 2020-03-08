بائع يقتل زميله طعنًا بسكين في مشاجرة بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص عقب قيامه بالتعدي على آخر، ما أودى بحياته خلال مشاجرة نشبت بينهما بالإسماعيلية.
كان قسم شرطة ثان الإسماعيلية، تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات بإصابة أحد الأشخاص (بائع خضراوات بأحد الأسواق- مقيم بدائرة المركز) بجروح قطعية وتوفى عقب وصوله.. وبسؤال بائعين بذات السوق قررا حدوث مشاجرة بين المتوفى وبائع آخر - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) قام خلالها الأخير بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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