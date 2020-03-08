انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد "الحصبة الألمانية" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

انطلقت، صباح اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة و"الحصبة الألمانية" بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وذلك من مدرسة "الناصرية" الابتدائية، بمركز ومدينة الزقازيق.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة تستمر حتى يوم الخميس 26 مارس الجاري، حيث تستهدف تطعيم مليون و90 ألف و605 طفل بأنحاء المحافظة من عمر 9 أشهر وحتى 6 سنوات.

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وأوضح مسعود، أن التطعيم في الحملة يتم من خلال 1349 فرقة طبية مُدربة، بواقع 313 فرقة بالمدن والبندر، و1036 فرقة بالريف والقرى، منها 469 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بنطاق المحافظة، و880 فرقة متحركة بالنوادي الكبرى ومراكز الشباب وأماكن التجمعات.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن التطعيم يتم من خلال حقن الطفل بمصل الحصبة والحصبة الألمانية "MR"، منوهًا بأن التطعيم آمن ويتم اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى، وذلك باستخدام سرنجات "ذاتية التدمير" تُستخدم لمرة واحدة فقط، وأن الفرق تعمل وفق خطة عمل مُحددة تم التدريب عليها مسبقًا من خلال عقد الدورات التدريبية لجميع المشاركين بالحملة، حيث تم توفير جميع التجهيزات اللازمة وكروت التعريف للفرق، فيما ستكون مواعيد الحملة من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الخامسة مساءً بشكل يومي حتى موعد انتهاء الحملة.