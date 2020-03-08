إيران: تسجيل 49 حالة وفاة و743 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، وفاة 49 شخصًا مصابًا بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 743

إصابة جديدة بالفيروس، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

قالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات

ارتفع إلى 194 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 6566 في البلاد.

وأشارت إلى تعافي 2134 شخصًا تأكدت إصابتهم في وقت سابق بفيروس "كورونا".