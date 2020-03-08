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مصرع وإصابة 18 شخصًا في تصادم حافلة بشاحنة في ولاية راجستان الهندية

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 لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 آخرون؛ إثر اصطدام حافلتهم بشاحنة في ولاية "راجستان" الهندية.


وذكرت قناة "أنديا تي في"

الهندية اليوم الأحد أن الحافلة كانت متجهة إلى مدينة أجمير قادمة من مدينة جايبور حينما اصطدمت بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس.


من جانبها، فتحت الشرطة الهندية تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه.

 

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