لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 آخرون؛ إثر اصطدام حافلتهم بشاحنة في ولاية "راجستان" الهندية.
الهندية اليوم الأحد أن الحافلة كانت متجهة إلى مدينة أجمير قادمة من مدينة جايبور حينما اصطدمت بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس.
وذكرت قناة "أنديا تي في"
من جانبها، فتحت الشرطة الهندية تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة 18 شخصًا في تصادم حافلة بشاحنة في ولاية راجستان الهندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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