الكويت: تمديد إجازات وافدي الدول السبع الغائبين بسبب إجراءات "كورونا"

أعلن بدر الحمد، الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية في ديوان الخدمة المدنية الكويتي، تمديد إجازات الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، الذين حال قرار وقف الطيران مع دولهم دون عودتهم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال الحمد - في تصريح لجريدة "السياسة" الكويتية، نُشر اليوم الأحد، "من لديه رصيد إجازات، ستحسب إجازته بأجر، أما من ليس لديه رصيد، فستمدد إجازته على حسابه الشخصي".
وأوضحت مصادر بالهيئة العامة للقوى العاملة
كان مجلس الوزراء الكويتي، قرر في اجتماعه الاستثنائي يوم /الجمعة/ الماضي، وقف جميع رحلات الطيران القادمة من والمغادرة إلى كل من مصر، بنجلاديش، الفلبين، الهند، سريلانكا، سوريا ولبنان، لمدة أسبوع.
وجاءت خطوة مجلس الوزراء الكويتي، إلحاقًا بالتعميمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي منذ ظهور فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، والمتعلقة بإيقاف الرحلات الجوية من وإلى كل من الصين، هونج كونج، إيران، كوريا الجنوبية، تايلاند، إيطاليا، سنغافورة، اليابان والعراق.
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