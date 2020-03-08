شاهد.. الظهور الأول للملك سلمان بعد شائعة وفاته

ظهر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين اليوم الأحد، وهو يستقبل السفراء الجدد المعينين لدى أوكرانيا، وجمهورية الأوروغواي الشرقية، وهو ما ينفي الشائعة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الغربية عن وفاته.

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ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أدى القسم كل من السفير المعين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، والسفير

المعين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم،

قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص)

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بعد ذلك قام السفيران، بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم، كلا من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم .

نشر الأمير سعود بن سلمان على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الأحد صورة للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان واكتفى بتعليقه قائلًا: "الله يحفظكم".

فيما دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كلنا_محمد_بن_سلمان، و#كلنا_سلمان_و_كلنا_محمد دعما لرؤية الملك سلمان وولي عهده.

أعرب نشطاء سعوديون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.