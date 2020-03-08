الصحة السعودية تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وأن 3 من هذه الحالات المصابة لمواطنات خالطن الحالات المصابة السابقة بالفيروس الجديد،وفقًا لموقع العربية.

ويذكر أنه وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس "كورونا" الجديد، ونظرًا لتزايد حالات الإصابة، فإن وزارة الصحة السعودية تعلن بأنه يجب على من كان فى "إيطاليا وكوريا ولبنان" خلال الأسبوعين

الماضيين، عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.

كما يجب على أى ممارس صحى عائد من تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين عزل نفسه منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودته، وفى حالة ظهور أى أعراض، فعليه الاتصال على الرقم ( 937 ) للحصول على المساعدة الواجبة من قبل الجهات الصحية أو مراجعة أقرب

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مستشفى.

يذكر أن السلطات الصحية فى بر الصين الرئيسى، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بنهاية يوم السبت بتراجع عن 99 حالة تم تسجيلها يوم الجمعة، وبهذا يرتفع مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى الصين إلى 80695 حالة بنهاية يوم السبت.

وأعلنت السلطات عن 27 حالة وفاة جديدة بكورونا يوم السبت بتراجع عن 28 حالة وفاة يوم الجمعة، وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة فى إقليم هوبي، بؤرة تفشى الفيروس، ووصل مجمل عدد حالات الوفاة إلى 3097 حالة.