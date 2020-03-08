كوريا الجنوبية تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، 179 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 7313 حالة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
(يونهاب) الكورية الجنوبية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 7313، بعد تسجيل 179 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأكدت وزارة الصحة الكورية الجنوبية، في نبأ عاجل، أوردته وكالة أنباء
وأضافت أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في كوريا الجنوبية بلغت 50 حالة حتى الآن.
وأوضح مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي، في وقت سابق، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ارتفع إلى 7 آلاف و41 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 48 حالة.
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