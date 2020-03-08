السعودية تعلن اكتشاف 4 إصابات جديدة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مارس 2020 01:20 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مارس 2020 01:20 مساءً - مشاركة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، اكتشاف 4 حالات جديدة مصابة بفيروس “كورونا” المستجد، لـ3 مواطنات ومواطنة، حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الوزارة أن 3 حالات من الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقا، كانت قادمة من إيران، أما الحالة الرابعة فهي لمواطن قادم من إيران أيضا، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده هناك.

وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيانها بأن الحالات معزولة حاليا، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية لها وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، مشيرة إلى أن جميع الحالات من سكان محافظة القطيف شرقي المملكة.

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وأهابت الوزارة في بيانها بكل من كان في مناطق موبوءة، بالتواصل فورا مع مركز “تواصل الصحة 937 “للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق، تعطيل الدراسة لكافة المراحل التعليمية في القطيف بدءا من الأحد، ولمدة أسبوعين، تجنبا لاختلاط الطلاب.