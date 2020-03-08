أعلن مكتب المرجع الشيعي العراقي البارز، هادي المدرسي، إصابته بفيروس “كورونا”، الذي أودى بحياة شخصين في العراق.
وذكر المكتب أن صحة المدرسي تشهد تحسنا ملحوظا خلال الساعات الماضية.
ويقيم المدرسي في كربلاء، ولا يعلم بشكل دقيق ما إن كان تردد على إيران مؤخرا أم لا.
ونشر المدرسي تسجيلا صوتيا من داخل غرفة الحجر الصحي حيث يتلقى العلاج، وبارك ذكر ميلاد الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وهادي المدرسي (63 عاما)، من أبرز مرجعيات الشيعة المعاصرة، وله عدة مؤلفات ومحاضرات.
والسبت، أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع مصابي فيروس “كورونا” إلى 55؛ إثر تسجيل 8 إصابات جديدة.
ومن بين الـ55 مصابا، توفي 4 منهم، فيما تعافى 4 آخرون، وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن إصابة مرجع شيعي عراقي بارز بـ”كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.