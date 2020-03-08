كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 194 حالة في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في إيران، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات جراء بفيروس كورونا إلى 194 حالة.

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، 49 حالة وفاة حديدة مصابا بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 743 إصابة جديدة بالفيروس.

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وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، ارتفع "إجمالي عدد الوفيات إلى 194، بعد وفاة 49 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 6566 بعد تسجيل 743 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية: "تعافي 2440 حالة إصابة مؤكدة من فيروس كورونا حتى اليوم"، مشيرًا إلى أن 100 بلد أصيب بفيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم الصحة الإيرانية، قد طالب بتقليل الزيارة إلى مدينة مشهد المقدسة، داعيا المواطنين أن ينتبهوا بأن محافظات فارس وأصفهان والمحافظات الشمالية لن تستقبل أي مسافر، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.