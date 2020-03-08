كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية الإيرانية توقف جميع الرحلات إلى أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" جميع الرحلات الجوية إلى وجهات أوروبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، اليوم الاحد، نقلًا عن بيان صادر عن منظمة الطيران المدني.

وقالت الوكالة، نقلا عن البيان: "مع الانتباه إلى القيود التي تم فرضها على رحلات (إيران إير) من قبل أوروبا لأسباب غير واضحة، تم تعليق جميع رحلات إيران إير إلى وجهات أوروبية حتى إشعار آخر"، كما أوردت وكالة "رويترز".

إيران في خضم تفشي فيروس كورونا، مع 5823 إصابة و 145 حالة وفاة، وهي واحدة من أعلى معدلات الوفيات بسبب المرض خارج الصين، حيث ظهر الفيروس.