كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: إجراءات أمنية في حقل الشرارة النفطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مدير مكتب الإعلام التابع للمناطق العسكرية الجنوبية في ليبيا محمود الورفلي، أن اللواء أبوالقاسم الأبعج قائد مجموعة المناطق العسكرية الجنوبية، أمر بتكثيف إجراءات تأمين حقل الشرارة النفطي.

وبحسب شبكة العين الإخبارية، قال الورفلي، إن هناك توجيهات من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بتأمين الحقل النفطي الواقع بالقرب من مدينة أوباري.

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وأوضح الورقلي، أن التوجيهات تتضمن تكثيف الدوريات بحوض مرزق وأوباري، لذا خرجت دورية كبيرة لفرض الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة، والقبض على المهربين وفرض هيبة الدولة الليبية وتأمين الحدود لفرض القانون.