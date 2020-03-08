كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلغاريا تؤكد أول أربع حالات إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت السلطات في بلغاريا، اليوم الأحد، عن أول أربع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد.

وقال تودور كانتاردجيف، مدير المركز الوطني للأمراض المعدية والطفيلية، إن رجلين من مدينة بلفن الشمالية وامرأتين من مدينة غابروفو بوسط البلاد أثبتت نتائج إيجابية بعد الاختبارات الواسعة النطاق، كما أوردت وكالة "رويترز".

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كان من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعًا طارئًا في وقت لاحق، اليوم الأحد، لمناقشة تدابير إضافية لمنع انتشار الفيروس.

أدخلت ولاية البحر الأسود التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة فحص درجات الحرارة في مطاراتها ونقاط التفتيش الحدودية لمنع انتشار المرض.

أعلنت بلغاريا يوم الخميس عن وباء على مستوى البلاد بمرض منفصل هو مرض أنفلونزا، وأغلقت جميع المدارس حتى 11 مارس.