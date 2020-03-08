كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية.. مسؤول: تفشي فيروس كورونا قد يتباطأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عمدة المدينة الأكثر تضررًا من تفشي فيروس كورونا في كوريا الجنوبية عن أمله الحاد، اليوم الأحد، في انخفاض عدد الحالات الجديدة، بعد انخفاض معدل الزيادة إلى أدنى مستوى له في 10 أيام.

وذكرت وكالة انباء يونهاب، أنه في مدينة دايجو، التي تمثل ما يصل إلى 75 ٪ من جميع الحالات المؤكدة في كوريا الجنوبية، قال العمدة كوون يوندج جين، للصحفيين، إن عدد الحالات الجديدة في المدينة قد انخفض إلى أقل من 300 للمرة الأولى منذ 29 فبراير، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وحسب "يونهاب"، قال العمدة: "الزيادة في عدد حالات الإصابة تظهر علامات على التباطؤ".

Advertisements

أبلغت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من وقت متأخر من يوم السبت وحتى صباح الوم الأحد، ليصبح المجموع 734 1 حالة في البلاد.

كانت الزيادة في الحالات أقل من نفس الفترة من اليوم السابق، على الرغم من أن مسؤولي الصحة حذروا من أن الأرقام قد تتقلب مع إجراء المزيد من الاختبارات.

أعلنت الحكومة أن دايجو والمنطقتين المجاورتين "مناطق رعاية خاصة" ، التي أرسلت إمدادات طبية إضافية وموظفين ، مع نشر قوات عسكرية لتطهير الشوارع.