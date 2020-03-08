كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصر ماليزيا ينفي "الانقلاب الملكي" بشأن تعيين رئيس وزراء جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى قصر ماليزيا، اليوم الأحد، مزاعم "الانقلاب الملكي" بشأن تعيين رئيس وزراء جديد بعد استقالة مهاتير محمد، قائلًا، إن الملك استخدم صلاحياته التقديرية المنصوص عليها في الدستور.

ورد القصر الماليزي على افتتاحية في صحيفة الجارديان اليومية البريطانية هذا الأسبوع قالت فيها: "كان ملك ماليزيا، سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، قد أسقط نتيجة انتخابات ديمقراطية بتسمية محيي الدين ياسين رئيسًا للوزراء على الرغم من أن المعسكر المعاكس حصل على الأغلبية"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال القصر، إنه تجاوز "نداء الالتزام" من خلال مقابلة جميع المشرعين وقادة مختلف الأحزاب السياسية قبل توصل الملك إلى قراره بأن محي الدين هو الشخص الذي يحتمل أن يحصل على الأغلبية في البرلمان.

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وأضاف قصر، استانا نيجارا، في بيان: "فقط بعد عملية التشاور الصارمة والمفتوحة هذه، بما يتوافق تمامًا مع الدستور الاتحادي، مارس صاحب الجلالة سلطته التقديرية بموجب الدستور الاتحادي لتعيين رئيس وزراء جديد".

وأوضح: "وبالتالي، لا يمكن اعتبار هذه العملية بأي حال من الأحوال انقلابًا ملكيًا كما أكدت الجارديان بشكل مشكوك فيه ...".

أدى محي الدين اليمين الدستورية، يوم الأحد الماضي كرئيس لحكومة تشكلت بدعم من حزب يشوبه الفساد وهزم في الانتخابات العامة الأخيرة عام 2018 من قبل مجموعة متعددة الأعراق.

من المتوقع أن يكشف محي الدين عن حكومته مطلع الأسبوع المقبل.