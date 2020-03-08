فنانون رجال يكشفون عن هوية سيدات حياتهم في عيد المرأة -فيديو

وجه فنانون مغاربة، رجال، التهنئة للنساء بمناسبة عيدهن العالمي، مؤكدين أنهن يعنين لهم الكثير، خصوصا أمهاتهم.

وعبر كل من مغني الراب سبعتون، والفنان زكرياء الغافولي، ونجم الراي الجزائري فضيل، والفنان سليم كارافاطا، عن امتنانهم للسيدات بمناسبة عيد المرأة، الذي يصادف اليوم 8 مارس.

وعن “من تكون سيدة حياتك؟”، رد الفنانون السالف ذكرهم على سؤال “اليوم24” باختيار الأم، دون نسيان الزوجة، والابنة.