ضمن 15 حالة جديدة.. مغربي يصاب بكورونا في الإمارات

كشفت دولة الإمارات، نهاية الأسبوع الجاري، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأشخاص من الإمارات، ومن جنسيات مختلفة أخرى، من بينهم مغربي.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية، إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، تمكنت البلاد من كشفها عن طريق نظام للرصد والاسباق، مشيرة إلى أنه من بين المصابين الجدد مغربي، وتايلاندي، وصيني، وهندي، وشخصين من المملكة العربية السعودية، وآخرين من إثيوبيا، وإيران، وثلاثة إماراتيين، ومصري.

وقالت المصادر ذاتها إن اثنين من المصابين الجدد، وهم إماراتي، ومصري، تم اكتشاف حالتهم، عن طريق نظام رصد، كان قد أظهر وجودهم بالقرب من مشاركين في سباق الإمارات للدراجين، قبل أيام.

ووضعت الإمارات خمسة أشخاص آخرين ضمن الحجر الصحي، بسبب قربهم من المصابين الجدد، معلنة في ذات الوقت تسجيل حالتي شفاء من الفيروس، لصينيين، واحد يبلغ من العمر 37 سنة، والآخر عشر سنوات، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى سبع حالات.

يشار إلى أن المغرب لا يزال يسجل حالتين فقط من الإصابة المؤكدة من فيروس كورونا، لشخصين قادمين من إيطاليا، غير أن لائحة المحتكين بالمصابين، تصل إلى 260 شخصا، وسط تشبث المغرب بعدم فرض أي قيود، حاليا، على حريك تنقل الأشخاص بين الدول، والاكتفاء بالمراقبة على البوابات الحدودية.