طفل يتعرض للاغتصاب من طرف زميله في أحد الكتاتيب القرآنية -التفاصيل

تعرض طفل قاصر في أحد الكتاتيب القرآنية في مدينة الفنيدق، ضواحي مدينة تطوان، إلى اعتداء جنسي، قبل أيام، من طرف طالب قرآني، يدرس في نفس الكتاب.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القاصر، الذي يبلغ من العمر 15 سنة، تعرض للاغتصاب من طرف زميله، البالغ من العمر 20 سنة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن المشتبه فيه استغل مرض الضحية، ونوم الفقيه المسؤول عن الحماية، وتسلل إلى غرفته، واعتدى عليه جنسيا، وهو طريح الفراش.

وأشار ذات المصدر إلى أن الضحية كشف لأسرته حقيقة ما تعرض له، لاسيما بعد التزام الفقيه المسؤول عن الكتاب الصمت، على الرغم من علمه بالواقعة.

وبعد شكاية تقدمت بها عائلة الضحية إلى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في تطوان، أول أمس الجمعة، تم اعتقال المشتبه فيه، في انتظار عرضه على المحاكمة.