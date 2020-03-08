صحيفة عبرية: مسؤول أمني إسرائيلي حضر مؤتمر مكافحة الإرهاب في مراكش

كشفت صحيفة إسرائيلية، نهاية الأسبوع الجاري، عن مشاركة مسؤول إسرائيلي في قمة مراكش لمكافحة الإرهاب، التي تسبق انعقاد المؤتمر الوزاري في “وارسو” لعام 2020، المقرر في واشنطن.

وقال موقع “i24” الإسرائيلي، إن مسؤولا إسرائيليا شارك في قمة مجموعة وارسو لمكافحة الإرهاب والتمويل غير المشروع، المنعقدة في مراكش، خلال الأسبوع الجاري، متحفظا عن ذكر اسم المسؤول الإسرائيلي لأسباب أمنية.

حديث الإعلام العبري عن وجود مسؤول أمني إسرائيلي في قمة مراكش، يتماشى مع بيان وزارة ‏الخارجية الأمريكية، الذي نشر، أول أمس الجمعة، على موقعها الإلكتروني، تحدثت فيه عن مشاركة إسرائيل في قمة مراكش لمكافحة “الإرهاب”.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن قمة مراكش، حضرها ممثلون عن عدد من الدول العربية، وهي السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر، والأردن، والكويت، وسلطنة عمان، واليمن، وموريتانيا، بالإضافة إلى المغرب، وممثل عن الجامعة الدول العربية.

يشار إلى أن مؤتمر وارسو الوزاري السابق، الذي انعقد، قبل أشهر، برئاسة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، شارك فيه وفد إسرائيلي رفيع المستوى، وخفض المغرب فيه تمثيليته، إذ غاب عنه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وحضره وزيره المنتدب، محسن الجزولي.