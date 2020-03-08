بيت لحم تحاصر كورونا في فندق "أنجيل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المتواجدون في الحجر الصحي داخل فندق "أنجيل"، في مدينة بيت جالا غربي بيت لحم، إنهم يشعرون بالراحة للجو العام وللظروف التي تحيط بهم، بعد مرور أربعة أيام عليهم بالحجر الصحي بسبب فيروس كورونا. ويتواجد داخل الفندق منذ الخامس من الشهر الجاري، 43 شخصًا من بينهم 15 أميركيا.

وقال أحد المصابين سلطان ناصر البالغ من العمر 22 عامًا، من قرية دار صلاح شرقي بيت لحم، إنه "لا يخفى على أحد أن البداية كانت صعبة جدًا، وحالة من القلق لازمت الجميع، لكن بحمد الله تفهمنا الواقع وتعاملنا معه بشكل جيد"، معربًا عن شكره لمالكي الفندق على تصرفهم الحكيم والإنساني وتعاملهم مع الموضوع بحكمة.

وأضاف ناصر، "نحن طلبنا البقاء في الحجر داخل الفندق، حفاظا على سلامتنا وسلامة الجميع". وتابع أنه "وصلتنا كل الإمدادات واللوازم الطبية، لكن الأمر يتطلب طبيب مختص يكون إلى جانبنا في أي وقت نحتاجه إذا تطور الأمور في الجانب الصحي. مشيرًا إلى أنه تم أخذ فحوصات سابقًا، وخرجت النتائج بإصابتي وعدد آخر.

وقال ناصر بالنسبة للوضع العام داخل الفندق، إن "الأجواء تسير بشكل مريح، المكان معقم، الأكل والفيتامينات ومواد التعقيم تصل إلى كل غرفة بعناية عالية، وهناك مختصون يوصلون الأغراض، ونطمئن الجميع لا يوجد أعراض مرضية، وصحتنا بخير ومعنوياتنا عالية".

(أ ب)

وقال إننا "على إطلاع لما يجري في الخارج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى بين المجموعة التي عليها الحجر بينها يوجد تواصل من خلال مجموعة قمنا بإنشائها للاطمئنان عن بعضنا من خلالها"، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة، لأننا لا نريد منها أن تنال من عزيمة من هم في الفندق.

وأشار إلى أن الأخبار الكاذبة، وصلت إلى حد الإعلان عن وفاته دون أن يدري، قائلًا إنه "تحدث معي أحد أصدقائي على الهاتف قال لي أن هناك أخبار حول وفاتك، وحدثني عما يدور من حديث في الخارج، وهنا أناشد الجميع الابتعاد عن نقل المعلومات وتركها لأصحاب الاختصاص".

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وبدورها، قالت مديرة الفندق مريان العرجا والمتواجدة داخله، إن "الأجواء الآن أفضل بكثير، الأمور باتت تحت السيطرة والكل ملتزم، ولا يوجد هناك تقصير وكل يوم أفضل من سابقه، هناك اهتمام كبير من قبل المسؤولين، ويتم توفير كل الاحتياجات والمستلزمات من مواد غذائية وأدوية ومعقمات".

(أ ب)

ومن جهته، قال محافظ بيت لحم كامل حميد، إنه "مع مرور اليوم الرابع وبعد اتخاذ إجراءات الطوارئ على مستوى المحافظة بدأت الأمور بالسيطرة عليها، وأصبح تنفيذ الإجراءات على الأرض يعطي نتائج من جانب الإجراءات الأمنية، ومنع التنقل، وجمع العينات والفحوصات للمشتبه بهم من الأشخاص، وأيضا تأمين كل الاحتياجات في فندق ‘أنجيل‘، ومتابعة استكمال الإجراءات المتعلقة بتجهيز المركز الطبي العلاجي، والذي خلال ساعات سيتم استقبال المرضى فيه".

وأضاف حميد أن هناك متابعة حثيثة للعائلات والأفراد المحجورين في المنازل، ومتابعة اللجان المشكلة لعملها سواء اللجنة الطبية والدعم والإسناد النفسي، وكذلك الاحتياجات العامة، ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار، وكذلك الأمور الإعلامية والمتطوعين واللجنة الأمنية العليا.

وبالنسبة للوفود السياحية، أكد حميد أنها غادرت بيت لحم، ولم يبقى إلا عدد قليل، ومعظم الفنادق فارغة، وكنيسة المهد مغلقة، مع الاكتفاء بالصلوات في الكنائس لرجال الدين، إضافة إلى أن الصالات والقاعات مغلقة.

وحسب الإحصائيات الواردة من محافظة بيت لحم، فإن عدد المصابين حتى إعداد التقرير؛ 19 مصابًا في فندقي "أنجيل" و"برادايس"، منهم 16 مصاب ممن اختلطوا بالأجانب و3 مصابين من عائلاتهم.