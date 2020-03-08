نواب بريطانيون يطالبون وزير الخارجية بالتدخل لمنع إعدام 4 شبان في مصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالبت مجموعة من النواب في البرلمان البريطاني، وزير خارجية البلاد بالتدخل العاجل لوقف حكم إعدام صادر بحق أربعة شبان في مصر، بسبب "جرائم" يُزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا.

وبحسب صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، فإن الشبان الأربعة يواجهون حكما محتملا بالإعدام يوم غد الإثنين، وسط محاكمة جماعية لـ304 أشخاص في محكمة عسكرية مصرية شمالي القاهرة.

وتحدثت الصحيفة عن أحد المعتقلين ويُدعى عمّار السوداني الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية المصرية قبل ثلاثة أعوام، عندما كان لا يزال في الـ17 عاما من عمره، وأسهبت في شرح ما تعرض له من تعذيب على أيدي أجهزة الأمن، مشيرة إلى الظروف القاسية التي يخضع لها في السجن.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائلة السوداني تؤكد أن السلطات اعتقلته لمجرد دعم والده للرئيس الراحل محمد مرسي، الذي توفي العام الماضي في محبسه جرّاء الإهمال الطبّي المتعمد.

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ويُشار إلى أن الشبان الأربعة، شأنهم شأن عشرات الآلاف من المصريين، اعتُقلوا دون أمر قضائي وانتُزعت اعترافاتهم تحت التعذيب، لتهمهم السلطات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية"، وهي تهمة توجهها السلطات العسكرية المصرية لمعظم المعتقلين السياسيين الذين فاق عددهم الـ60 ألف شخص منذ انقلاب اللواء عبد الفتاح السيسي على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا برئاسة مرسي عام 2013، وتسلمه رئاسة البلاد لاحقا.

ولفتت الصحيفة إلى أن النواب البريطانيين، قدموا رسالة لوزير الخارجية دومينيك راب، الشهر الماضي، كتبوا فيها: "إن تدخلك يمكن أن يضمن عدم الحكم على هؤلاء الشباب بالإعدام".

وطالبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السلطات المصرية بإطلاق سراح الشبان الأربعة، يوم الجمعة الماضي أيضا.