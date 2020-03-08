شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن تعليق كافة رحلاتها إلى أوربا حتى إشعار آخر والان مع التفاصيل

الأحد 8 مارس 2020 أعلنت إيران، اليوم الأحد، 08/آذار/2020، تعليق رحلاتها إلى دول أوروبا حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا الإجراء بعد تفشي فيروس كورونا بشكل متسارع في كل مدن إيران. وواصل فيروس كورونا المستجد حصد رؤوس إيرانية كبيرة بينها مرجعيات دينية بارزة. Advertisements وأعلن اليوم في إيران عن وفاة حجة الاسلام سيد رضا مدرسى" أبرز خطباء ومعممي قم بالفيروس. كما أعلن عن وفاة موسی تراب ‌زاده كبير قضاة محكمة الاستئناف في مدينة غيلان والمدعي العام السابق لأستانة الأشرفية. وقتل الفيروس حجة الاسلام سيد مصطفى امينى شيخ ومعمم يعمل في دائرة المعارف في قم

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