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القبض على عصابة إخوانية بحضرموت تورطت بنشر ملصقات حوثية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 8 مارس 2020

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، من القبض على عصابة تورطت بنشر ملصقات حوثية.

 

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وبحسب مصادر  فإنه تم القبض على عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص أثناء تتبعهم وترصدهم بعدما ثبت تورطهم بنشر وتعليق ملصقات لشعار المليشيات الحوثية في حضرموت.

 

حيث اتضح أن أفراد العصابة ينتمون لحزب الإصلاح الإخواني وكان عملهم هذا لنشر البلبلة في محافظة حضرموت.

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