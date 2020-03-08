شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عصابة إخوانية بحضرموت تورطت بنشر ملصقات حوثية والان مع التفاصيل

الأحد 8 مارس 2020 تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، من القبض على عصابة تورطت بنشر ملصقات حوثية.

Advertisements وبحسب مصادر فإنه تم القبض على عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص أثناء تتبعهم وترصدهم بعدما ثبت تورطهم بنشر وتعليق ملصقات لشعار المليشيات الحوثية في حضرموت. حيث اتضح أن أفراد العصابة ينتمون لحزب الإصلاح الإخواني وكان عملهم هذا لنشر البلبلة في محافظة حضرموت.

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