شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. ندوة عن اتفاق الرياض وفرص نجاحه في حورة والان مع التفاصيل

الأحد 8 مارس 2020 نظمت الإدارة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية حورة ووادي العين، بحضرموت،السبت، ندوة سياسية بعنوان "اتفاق الرياض.. وفرص النجاح".

Advertisements وتضمنت الندوة ثلاثة محاور، عن مراحل تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، واتفاق الرياض وإطاره القانوني. وعلى هامش الندوة، قال الدكتور فهمي سالم عسكر، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في المديرية، إن المجلس ساهم عبر فعاليات وأنشطة في الارتقاء بالجوانب الخدمية والتنموية بالمديرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حضرموت.. ندوة عن اتفاق الرياض وفرص نجاحه في حورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.