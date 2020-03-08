بسبب كورونا .. إغلاق إقليم لومبارديا والأقاليم الشمالية في إيطاليا

المناطق - الرياض

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم إغلاق إقليم لومبارديا وأكثر من عشرة أقاليم أخرى شمال إيطاليا وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد كونتي في مؤتمر صحفي أن القرار الذي وقعه سيكون رسميا في الساعات القادمة وسيكون نافذا على الفور، وستكون معظم الإجراءات سارية حتى الثالث من إبريل المقبل، موضحًا أنه لن يكون هناك حظر مطلق على الانتقال في المناطق المعنية، ولكن الأشخاص الذين سينتقلون سيجري مطالبتهم بتبرير انتقالهم بناء على مؤشرات محددة وستكون الحركة محدودة.

ويمنع القرار الأشخاص الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس من مغادرة منازلهم، كما يقضي بوقف الأحداث الرياضية، مع استثناء النخبة الرياضيين، الذين يشاركون في الألعاب الأولمبية أو مسابقات على المستوى الوطني والدولي، وإغلاق دور السينما والمسارح والمتاحف والأماكن العامة في أنحاء البلاد.

ولومبارديا هي أكثر الأقاليم تضررًا بفيروس كورونا في إيطاليا.