صحة ميسان تعلن وفاة شخص بفيروس 'كورونا' عائد من ايران

وقالت دائرة صحة ميسان في بيان تلقت الخليج 365، إن "اصابة موجبة لفايروس الكورنا ظهرت في المحافظة"، مبينة أن "المصاب قد توفي امس ليلاً بعد ساعة واحدة من وصوله الى طوارئ مستشفى الشهيد الصدر التعليمي وكان بحالة صحية حرجة جدا ومتأخرة جدا".واوضح البيان، أنه "تم الاشتباه باصابته بالفايروس من قبل الفريق الطبي"، مشيرا الى "اجراء كافة الاجراءات العلاجية الطارئة والساندة لانقاذ الحياة واتخاذ الاحتياطات الوقائية الضرورية لمنع العدوى".

ولفت بيان صحة ميسان، الى ان "المتوفى كان مسافرا إلى جمهورية ايران ودخل العراق يوم ٢٧ شباط الماضي عن طريق مطار بغداد الدولي".

واهابت صحة ميسان، بالمواطنين "التحلي بالمسؤولية الشرعية والقانونية والأخلاقية من خلال التبليغ عن الحالات المشتبه بها ونقلها بأسرع وقت ممكن إلى المؤسسة الصحية القريبة وإعطاء المعلومات الكاملة عن حاله المريض وسفره إلى اي دولة حفاظاً على أرواح المرضى والمشتبه بهم وملامسيهم وأهالي المحافظة".

