النجف تعطل الدوام الرسمي بالمحافظة غدا الاثنين

اعلنت محافظة النجف، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم غد الاثنين. وقال محافظ النجف لؤي الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة يوم غد الاثنين الموافق التاسع من اذار الحالي، باستثناء الدوائر الصحية والامنية". Advertisements واضاف ان "ذلك جاء بمناسبة ذكرى ولادة سيد الوصيين وأمام المتقين أمير المؤمنين الامام علي عليه السلام". يشار إلى أن المسلمين يحيون سنويا في الـ13 من شهر رجب الهجري ذكرى ولادة الإمام علي في محافظة النجف او المراقد المقدسة الاخرى.



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