مصادر اكثر من 1000 دجاجة مصابة بمرض النيوكاسل في كركوك

أعلنت وزارة الزراعة، الاحد، عن مصادرة اكثر من 1000 دجاجة مصابة بمرض النيوكاسل في كركوك، مشيرة الى أن الدجاج المصاب تم جلبه من منطقة طق طق في محافظة اربيل. وقالت دائرة البيطرة التابعة للوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "المستشفى البيطري التعليمي في كركوك ارسلت مفرزة طبية بيطرية للقيام بفحص سيارات محملة بالدواجن والمصادرة من قبل لواء ٦١ شرطة اتحادية وبالتنسيق مع الجريمة المنظمة والامن الاقتصادي وتبين بأن عدد الدجاج البالغ عدده ١٠٥٠ مصاب بمرض النيوكاسل".



واضافت ان "كمية الدجاج المصاب تم جلبه من منطقة طق طق في محافظة اربيل وإنها دخلت الى كركوك بدون فحص أو شهادة صحيه او تصريح مرور تهريب وقد تم تنظيم محضر أصولي بذلك واجراء اللازم".

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