تعرف على حالة الطقس خلال الاسبوع الحالي

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاحد، عن حالة الطقس خلال الاسبوع الحالي، فيما اشارت الى انه سيشهد ارتفاع بدرجات الحرارة.

اليوم الاحد

المنطقة الوسطى:- طقس صحو مع بعض الغيوم ، درجات الحرارة العظمى ترتفع قليلا.

المنطقة الشمالية:- طقس صحو مع بعض الغيوم ، درجات الحرارة العظمى ترتفع قليلا.

المنطقة الجنوبية:- طقس صحو وفي بعض الاماكن يكون غائم جزئي كما يتصاعد الغبار في بعض أقسامها، درجات الحرارة العظمى مقاربة لليوم السابق.

جدول بدرجات الحرارة العظمى والصغرى في بغداد وباقي المحافظات اليوم

غدا الاثنين

المنطقة الوسطى:- طقس صحو مع بعض الغيوم ، درجات الحرارة ترتفع قليلا.

المنطقة الشمالية:- طقس صحو مع بعض الغيوم ، درجات الحرارة ترتفع قليلا.

المنطقة الجنوبية:- طقس صحو ، درجات الحرارة ترتفع بضع درجات.

بعد غد الثلاثاء

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المنطقة الوسطى :- طقس صحو الى غائم جزئي ، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

المنطقة الشمالية:- طقس صحو الى غائم جزئي ، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

المنطقة الجنوبية:- طقس صحو الى غائم جزئي ، لاتغير في درجات الحرارة.

الاربعاء المقبل

المنطقة الوسطى:- طقس صحو الى غائم جزئي ، لا تغير في درجات الحرارة .

المنطقة الشمالية:- طقس صحو الى غائم جزئي ، لاتغير في درجات الحرارة.

المنطقة الجنوبية:- طقس صحو مع بعض الغيوم ، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

الخميس المقبل

المنطقة الوسطى:- طقس صحو الى غائم جزئي ، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

المنطقة الشمالية:- طقس غائم جزئي ، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

المنطقة الجنوبية:- طقس صحو الى غائم جزئي ، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.