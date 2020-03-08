بالوثائق.. دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية

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اعلن النائب عن تحالف الفتح النيابية عدي عواد، الاحد، عن رفعه دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح.
وقال عواد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم رفع دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح".
واضاف ان "ذلك جاء لانتهاكه الدستور وامتناعه من تكليف مرشح الكتلة الاكبر".
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