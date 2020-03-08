شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يسقط مسيّرة تركية جنوب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، السبت، طائرة مسيرة تركية جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

Advertisements ووفقاً لما نقلته وكالة (سانا) عن بيان شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، فإن "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة الليبية استهدفت طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية وقامت بإسقاطها في جنوب العاصمة". وأشار البيان إلى أن "مجموعات الحشد المليشياوي جددت خروقاتها للهدنة الدولية باستهداف مناطق وأحياء سكنية آمنة في العاصمة، منتهكة بذلك القوانين الدولية لحقوق الإنسان بعد عجزها على كسب المعركة وخسارتها لمواقعها يومياً".

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