شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في السعودية ليرتفع العدد إلى 12 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت الصحة السعودية، اليوم الأحد، 08/آذار/2020، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا.

Advertisements وأوضحت الصحة أن 3 من الحالات المصابة بكورونا لمواطنات خالطن الحالات السابقة. وأضافت الصحة السعودية أن الحالة الرابعة لمواطن قدم عبر الإمارات ولم يفصح عن زيارته لإيران. ولفتت الوزارة إلى أن جمالي الحالات المصابة بكورونا في السعودية وصل إلى 11 حالة

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