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عاجل.. تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في السعودية ليرتفع العدد إلى 12

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

عاجل.. تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في السعودية ليرتفع العدد إلى 12

متابعات_الخليج 365

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الأحد، 08/آذار/2020، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا.

 

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وأوضحت الصحة أن 3 من الحالات المصابة بكورونا لمواطنات خالطن الحالات السابقة.

 

وأضافت الصحة السعودية أن الحالة الرابعة لمواطن قدم عبر الإمارات ولم يفصح عن زيارته لإيران.

 

ولفتت الوزارة إلى أن جمالي الحالات المصابة بكورونا في السعودية وصل إلى 11 حالة

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