صحيفة فرنسية: تركيا خرجت خاسرة من وقف إطلاق النار بإدلب السورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

وصفت صحيفة لوموند الفرنسية، الاتفاق الذي وقع بين موسكو وأنقرة بشأن إدلب السورية بـ"الضعيف"، مؤكدة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خرج منه خاسرا.



وأكدت الصحيفة في مقال نشرته بعنوان "وقف إطلاق النار الهش في إدلب"، أن أردوغان خرج خاسرا وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استطاع تحقيق كل ما يصب في مصلحة الحكومة السورية.

وأضافت أن أردوغان لم يستطيع إملاء شروطه أمام بوتين، وأن المكسب الوحيد الذي حصل عليه هو وقف إطلاق النار لتقليل نزيف الخسائر التي تعرضت له قواته ومليشياته.

وفندت لوموند نقاط الاتفاق ووصفته بأنه نكسه لأردوغان ومسلحيه، وأنه قد لا يلتزم به بعد خروجه بلا مكسب يذكر.

يشار إلى أن إدلب تمثل حاليا معقلا للجماعات الإرهابية ومليشيات موالية لتركيا، وتخضع لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في حوار أستانة 2018.

وتمكن الجيش السوري بمساعدة الدعم الجوي الروسي، من استعادة عشرات البلدات في المحافظة خلال الأسابيع الماضية، في أكبر تقدم له منذ سنوات.

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ونجح الجيش السوري أيضاً في السيطرة على مواقع مراقبة عسكرية تركية في إدلب وتحطيم معدات وآليات عسكرية وقتل جنود وموالين لها.

وتوصلت تركيا وروسيا لاتفاق لوقف إطلاق النار انتهكته أنقرة وإرهابييها عشرات المرات.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية المكاسب التي حصل عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال الاتفاق.

طريق إم 4 الاستراتيجي

إلى هذه المكاسب التي حصلت عليها روسيا من الاتفاق، كان إخلاء ممر أمني بعرض 12 كيلو متر على طول الطريق الاستراتيجي إم 4، الذي يربط بين اللاذقية بشمال سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن الإرهابيين كانوا يسيطروا على هذا الطريق الحيوي، وبمقتضى الاتفاق سيتم إخلاءه ووضعه تحت سيطرة روسية تركية.