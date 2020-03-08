شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 4 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة ثلاث مواطنات ومواطن بالمرض.

وأوضحت وزارة الصحة أن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقاً كانت قادمة من إيران. أما الحالة الرابعة فهي لسعودي قادم من إيران عبر الإمارات ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران. وبذلك يصبح مجموع حالات الإصابة بكورونا المؤكدة داخل السعودية 11 حالة.

وتطمئن الوزارة بأن المصابين معزولون حالياً وجارٍ التعامل معهم وتقديم الخدمة الصحية لهم وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علماً أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف.

وأهابت وزارة الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز "تواصل الصحة 937 "للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

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كما أهابت بالتواصل مع المركز في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على "أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات".

وكان مصدر سعودي مسؤول قد ندد الخميس بسلوك إيران لقيامها بإدخال سعوديين إلى أراضيها دون ختم جوازاتهم، داعياً جميع المواطنين الذين عادوا من إيران خلال الأسابيع الماضية للإفصاح عن ذلك.

وحث المصدر المسؤول "جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، إلى الإفصاح عن ذلك فوراً، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني 937 المخصص للبلاغات الخاصة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها".

كما حث المواطنين الذين يزورون إيران حالياً على الإفصاح عن ذلك فور وصولهم للسعودية. وأكد أنه سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.