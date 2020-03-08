أول تعليق من وزير الأوقاف بشأن إلغاء فريضة الحج بسبب تفشي وباء كورونا

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،في كلمته بمؤتمر كلية أصول الدين جامعة الأزهر، أنه يجوز إلغاء فريضة الحج هذا العام إذا أكدت الجهات المختصة أنه يشكل خطر على حياة البشر.

وأضاف جمعة، أن إلغاء صلاة الجمعة عند تأكيد الجهات الصحية الرسمية على حظر التجمعات أمر لا حرج فيه بل قد يكون في أحوال الخطر الصحي الداهم واجبًا، لكننا في مصر لسنا بحاجة للإلغاء، وهناك تنسيق مع كل مؤسسات الدولة، وتحديد الموقف اختصاص الجهات الصحية، مطالبا بعدم الانسياق وراء دعوات تصدر من صفحات التواصل الاجتماعي.

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وقال الوزير إن دفع انتشار أي وباء يشكل خطرا على البشرية، وحماية النفس البشرية من المقاصد الكلية التي دعا لها الإسلام، واليوم مصر ليست في حاجة لمنع صلاة الجمعة وإذا حظرت أي دولة جميع التجمعات بما فيها الجامعات والمدارس ومبارايات كرة القدم والمؤتمرات فالجمعة واحدة من تلك التجمعات، والقرار حينئذ قرار الدولة، وليس جماعات الفيس بوك والرأي الشرعي يتبع الرأي العلمي، فعندما يخرج أهل العلم من الصحة ويطلبون المنع، فالمنع هنا جائز.واقترح الوزير في كلمته عودة مناقشات الماجستير والدكتوراه ومنح درجة العالمية بنظام الأزهر القديم، وهو قياس مستوى العلم وليس المناقشة في موضوع الرسالة، مضيفا: "لا يحصل علي الشهادة إلا من يكون مؤهلا، فلنعمل علي تصحيح منظومة الامتحانات لننتقل من قياس مستوى الحفظ لمستوى الفهم".

وتابع: "اقترح أن يكون ذلك في الرسائل العلمية كما كان في امتحانات شيخ العمود سابقا لجنة خماسية أو سباعية لجنة تناقش الرسالة العلمية ولجنة تشهد وتؤكد أن الباحث يستحق أن أمنح الدرجة وأيضا عند التخرج في السنوات الأخيرة بالكليات الأزهرية يكون هناك لجنة مشابهة لامتحان التخرج بحيث لا تمنح الشهادة إلا لمن يستحق فعلًا، لأن من يحمل اسم الأزهر لا بد أن يكون على المستوى نفسه فيكون امتحان التخرج بلجنة خماسية من كبار الأساتذة في كل تخصص لنقيس مستوى العلم ونتحول من مجرد الحصول على شهادة إلى بناء علمى حقيقي وليس بناء شكليًا".

واختتم تصريحاته: "نسأل الله السلامة فلا نحتاج إلى إلغاء جمعة ولا حج ولا غيره كما نسأله سبحانه رفع البلاء عن البشرية جمعاء".