الطوارئ الصينية: عشرة أشخاص قتلوا في انهيار فندق في مدينة تشيوانتشو

أعلنت ​وزارة​ الطوارئ الصينية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "عشرة أشخاص قتلوا في انهيار فندق في مدينة تشيوانتشو، وهو مبنى كان يستخدم لوضع أشخاص تحت الملاحظة للاشتباه في إصابتهم ب​فيروس كورونا​".

هذا وبدأ الفندق في الانهيار مساء يوم السبت، وانتشلت السلطات 48 شخصاً من تحت أنقاض المبنى المنهار، ولقي عشرة منهم حتفه بينما يتلقى الباقون العلاج في ​المستشفيات​.