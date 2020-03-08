الطوارئ الصينية: عشرة أشخاص قتلوا في انهيار فندق في مدينة تشيوانتشو

أعلنت وزارة الطوارئ الصينية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "عشرة أشخاص قتلوا في انهيار فندق في مدينة تشيوانتشو، وهو مبنى كان يستخدم لوضع أشخاص تحت الملاحظة للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا".
هذا وبدأ الفندق في الانهيار مساء يوم السبت، وانتشلت السلطات 48 شخصاً من تحت أنقاض المبنى المنهار، ولقي عشرة منهم حتفه بينما يتلقى الباقون العلاج في المستشفيات.
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