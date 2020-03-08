الصحة في مولدوفا: تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​مولدوفا​ عن "تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد"، مشيرة الى ان "المصابة إمرأة تبلغ من العمر 48 عاما نقلت إلى المستشفى مساء السبت بعد أن جاءت من ​إيطاليا​، ونقلت الحالة من ​المطار​، بعد ظهور التهاب رئوي وقصور تنفسي حاد وحمى وسعال ووهن عام".

هذا وأعلنت ​الحكومة​ الإيطالية أن "عدد ​حالات​ الإصابة بفيروس "كورونا" "قفز بأكثر من 1200 حالة خلال 24 ساعة، وهذه أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد قبل أسبوعين، وفرضت إغلاقاً فعلياً لقطاعات من شمال البلاد بما في ذلك العاصمة المالية ​ميلانو​".