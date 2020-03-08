الصحة السعودية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا والعدد وصل الى 11

اعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ انه تم تسجيل 4 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​، 3 من الحالات المصابة بكورونا لمواطنات خالطن الحالات السابقة ، واوضحت ان إجمالي الحالات المصابة بكورونا في المملكة وصل إلى 11 حالة.

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