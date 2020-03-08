الصحة العراقية: وفاة رجل مصاب بفيروس "كورونا" داخل غرفة الحجر الصحي

أعلن مدير إعلام دائرة صحة بابل في ​العراق​ عن "وفاة رجل مصاب بفيروس "كورونا" داخل غرفة الحجر الصحي"، مشيراً الى ان "الحالة المصابة بالفيروس لرجل يبلغ من العمر 73 عاما، وكان يرقد ب​مستشفى​ المرجان توفي قبل دقائق، والحالة كانت صحتها متذبذة كونه مسن ومصاب بعدة أمراض مزمنة".

هذا وكانت ​وزارة الصحة العراقية​، قد أعلنت في وقت سابق، "تسجيل 8 ​حالات​ جديدة للإصابة بفيروس كوروا المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 54، توفيت منها 4 حالات".