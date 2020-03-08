الصحة العراقية: وفاة رجل مصاب بفيروس "كورونا" داخل غرفة الحجر الصحي

أعلن مدير إعلام دائرة صحة بابل في العراق عن "وفاة رجل مصاب بفيروس "كورونا" داخل غرفة الحجر الصحي"، مشيراً الى ان "الحالة المصابة بالفيروس لرجل يبلغ من العمر 73 عاما، وكان يرقد بمستشفى المرجان توفي قبل دقائق، والحالة كانت صحتها متذبذة كونه مسن ومصاب بعدة أمراض مزمنة".
هذا وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، "تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كوروا المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 54، توفيت منها 4 حالات".
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