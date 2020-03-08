سبوتنيك: الجيش السوري يعثر بمدينة سراقب على عبوة ناسفة تحتوي على مادة كيميائية سامة

أكد ضباط في ​الجيش السوري​ لوكالة "​سبوتنيك​" انه "خلال أعمال الفحص في مدينة ​سراقب​ بمحافظة ادلب، تم العثور على ​عبوة ناسفة​، ورصدت الاجهزة أن المادة الصفراء في العبوة هي مادة كيميائية سامة، وقام خبراء ال​متفجرات​ بتفكيك العبوة، ويعمل المتخصصون على فحصها".

هذا وسبق أن حذر المركز الروسي للمصالحة من أن "مجموعة تتكون من 15 إرهابياً حاولت ​تفجير​ متفجرات مزودة بعبوات مليئة بمواد سامة لاتهام الجيش السوري لاحقا باستخدام المواد السامة المحظورة".