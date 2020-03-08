سبوتنيك: الجيش السوري يعثر بمدينة سراقب على عبوة ناسفة تحتوي على مادة كيميائية سامة

أكد ضباط في الجيش السوري لوكالة "سبوتنيك" انه "خلال أعمال الفحص في مدينة سراقب بمحافظة ادلب، تم العثور على عبوة ناسفة، ورصدت الاجهزة أن المادة الصفراء في العبوة هي مادة كيميائية سامة، وقام خبراء المتفجرات بتفكيك العبوة، ويعمل المتخصصون على فحصها".
هذا وسبق أن حذر المركز الروسي للمصالحة من أن "مجموعة تتكون من 15 إرهابياً حاولت تفجير متفجرات مزودة بعبوات مليئة بمواد سامة لاتهام الجيش السوري لاحقا باستخدام المواد السامة المحظورة".
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