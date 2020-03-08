الصحة الكويتية: تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة فقط بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​الكويت​ية، عن "تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة فقط ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية"، مشيرة الى ان "3 ​حالات​ جديدة بالفيروس دخلت العناية المركزة، وأحدها بحالة حرجة"، مؤكدة أنه "مع تسجيل الحالات ​الجديدة​ بفيروس كورونا يصل العدد من الحالات إلى 62 حالة، في عموم البلاد".

هذا وكانت الوزارة قد نفت، في وقت سابق، "ما يتردد عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ بشأن وقوع أول حالة وفاة في الكويت بسبب فيروس "كورونا" المستجد".