الصحة الكويتية: تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة فقط بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن "تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة فقط بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية"، مشيرة الى ان "3 حالات جديدة بالفيروس دخلت العناية المركزة، وأحدها بحالة حرجة"، مؤكدة أنه "مع تسجيل الحالات الجديدة بفيروس كورونا يصل العدد من الحالات إلى 62 حالة، في عموم البلاد".
هذا وكانت الوزارة قد نفت، في وقت سابق، "ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وقوع أول حالة وفاة في الكويت بسبب فيروس "كورونا" المستجد".
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